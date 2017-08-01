В Атяшево 10-летний мальчик выпал из окна

10-летний житель Атяшево выпал из окна первого этажа. Мальчика после инцидента экстренно доставили в больницу, где медики диагностировали у него ушиб поясничного отдела позвоночника.

Мальчику оказана первая помощь, лечение он продолжит дома.

Все подробности инцидента устанавливаются.

Как сообщалось ранее, на проспекте 60 лет Октября в Саранске 26 июля произошла трагедия. Из окна квартиры на третьем этаже выпала двухлетняя девочка.

Ребенок на какое-то время остался в комнате без присмотра родителей, взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки.

Источник: izvmor.ru