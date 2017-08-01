15 легендарных хоккеистов подтвердили свое участие в "Матче легенд" в Саранске

Хоккейный матч "Легенды хоккея" – "Ветераны Мордовии" состоится в Саранске 26 августа. Как сообщили в Минспорта РМ, свое участие в нем подтвердили 15 легендарных советских и российских хоккеистов.

На лед выйдут: Илья Бякин, Дмитрий Фролов, Максим Михайловский, Евгений Давыдов, Игорь Варицкий, Владимир Голиков, Александр Голиков, Юрий Леонов, Сергей Светлов, Александр Гуськов, Виктор Гордиюк, Владимир Мышкин, Василий Лапшенков, Виктор Шалимов, Игорь Мишуков. Среди возможных участников: Марат Давыдов, Юрий Ляпкин, Александр Якушев.

Напомним, чтобы стать участником знакового матча нужно уметь играть в хоккей и быть в возрасте 40+. Отобранных кандидатов будут готовить к матчу главный тренер республики по хоккею В.Н. Сидоров и его помощник Д.К. Обрежа.

Источник: Минспорта РМ