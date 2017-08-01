УАЗ протаранил ВАЗ в Саранске, пострадал один из водителей

На улице Пролетарской в Саранске произошло ДТП с участием УАЗа и ВАЗа.
По данным республиканской Госавтоинспекции, водитель "буханки", работающий электромонтером, при обгоне врезался в "четырнадцатую", которая совершала поворот.
С различными травмами водителя ВАЗа доставили в больницу. Водители трезвы.
По данному факту назначено административное расследование, проводится проверка.
Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Победы произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Виновником аварии стал безработный на вазовской "двенадцатой". Он проскочил перекресток на красный сигнал светофора и врезался в "десятку".
Источник: gibdd.ru/r/13