В Мордовии столкнулись "Хонда" и грузовик: есть пострадавший

В Краснослободском районе Мордовии случилась авария с участием иномарки "Хонда" и грузовика.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РМ, инцидент произошел на 82-м км автодороги 1Р-180. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал водитель иномарки. Его доставили в больницу.

Все обстоятельства ЧП устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Победы произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Виновником аварии стал безработный на вазовской "двенадцатой". Он проскочил перекресток на красный сигнал светофора и врезался в "десятку".

Источник: 13.mchs.gov.ru