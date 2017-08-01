В Кадошкинском районе автомобиль слетел с холма: двое пострадавших

Недалеко от села Паево Кадошкинского района Мордовии автомобиль улетел вниз с холма. В результате инцидента два человека получили ранения, сообщили в пресс-службе МЧС по РМ.

При каких обстоятельствах произошло ДТП, в ведомстве не уточнили. Также неизвестно состояние здоровья потерпевших.

Похожий случай произошел в этом же селе в мае этого года. Тогда в автомобиле находилась влюбленная пара. Парень забыл поставить машину на ручной тормоз.

Как сообщалось ранее, в Саранске на улице Победы произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Виновником аварии стал безработный на вазовской "двенадцатой". Он проскочил перекресток на красный сигнал светофора и врезался в "десятку".

Источник: 13.mchs.gov.ru