В мордовском селе Паево второй раз за месяц квадроцикл сбил человека

В селе Паево Кадошкинского района водитель квадроцикла проявил невнимательность и сбил пешехода. Как сообщили в республиканском МЧС, инцидент произошел вечером.

О состоянии здоровья пострадавшего в министерстве не уточнили.

Напомним, это уже второй такой случай в этом селе за нынешний июль. Как сообщалось ранее, 10-летний школьник на квадроцикле "Авантис" сбил двухлетнюю девочку. Стоит отметить, что школьник сдавал задним ходом и не заметил пострадавшую.

Девочка в результате столкновения получила всего лишь ссадины. Ее доставили в больницу, оказали помощь и назначили лечение на дому.

Источник: 13.mchs.gov.ru