В Мордовии 15-летний школьник утонул, спасая друга

В Ковылкинском районе Мордовии утонул 15-летний мальчик. Трагедия произошла днем 29 июля в селе Красная Пресня.

Как выяснилось, подростки купались в реке Мокша, когда один из них начал тонуть. Друзья бросились к нему на помощь и вытащили его, но тут же увидели, как под воду начал уходить второй товарищ. Находясь на берегу, они только успели заметить его голову, после чего ребенок пошел ко дну.

На место происшествия были вызваны сотрудники республиканской аварийно-спасательной службы. Крутые берега, сильное течение и глубокие омуты осложнили поиски тела – ребенка в тот день так и не нашли.

Как сообщалось ранее, в Мордовии на водоеме утонул еще один человек. Трагедия приключилась на Сузгарском водоеме вечером 18 июля.

Источник: izvmor.ru