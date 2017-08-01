Тело подростка, утонувшего в Мокше, нашли на следующий день после трагедии

В Мордовии водолазы нашли тело подростка, который утонул 29 июля. Тело несчастного извлекли из воды на следующий день около 13:15 дня.

В день трагедии поисковая группа не сумела завершить поисковую операцию из-за наступления сумерек. На следующий день поиски были продолжены и наконец дали результат.

Как выяснилось, подростки купались в реке Мокша в Ковылкинском районе, когда один из них начал тонуть. Друзья бросились к нему на помощь и вытащили его, но тут же увидели, как под воду начал уходить второй товарищ. Находясь на берегу, они только успели заметить его голову, после чего ребенок пошел ко дну.

Позже оказалось, что подросток не умел плавать.

Источник: 13.mchs.gov.ru