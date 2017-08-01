В Саранске к ЧМ-2018 появится 4G, а вот бесплатного Wi-Fi на "Мордовия Арене" не будет

Министр информатизации и связи Мордовии Олег Соколов сообщил, что в Саранске к ЧМ-2018 появится мобильная связь 4G. "Мы ориентируемся на самое высокое качество услуг", - отметил он.

В то же время бесплатного Wi-Fi на стадионе "Мордовия Арена" во время матчей футбольного первенства министр не пообещал.

"Мы к этому стремимся, но цена вопроса слишком высока. И нет официальных подтверждений того, что это входит в чьи-то обязательства", - подчеркнул Соколов.

Как сообщалось ранее, глава оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин сообщил, что на матчи чемпионата мира по футболу 2018 года некоторые граждане смогут попасть бесплатно. Он уточнил, что на игры мундиаля, которые примет и Саранск, вживую и безвозмездно смогут посмотреть социально незащищенные слои населения – инвалиды и многодетные семьи.

Источник: izvmor.ru