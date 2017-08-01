В Мордовии рецидивист украл 4 тысячи рублей из дома священника

В Инсарском районе была совершена кража из дома священника. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, к преступлению причастен 42-летний ранее судимый мужчина.

Гражданин знал, что хозяина нет дома, пролез в жилище через форточку и утащил 4 тысячи рублей. Одну тысячу он потратил на личные нужды, остальные деньги были изъяты правоохранителями.

Свою вину гражданин не отрицает. В отношении него возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, житель Инсарского района Мордовии был задержан за кражу мопеда. Угонщик пояснил, что транспортное средство ему понадобилось, чтобы поехать к своей подруге. Мопед воришка увидел у своего приятеля дома.

Источник: 13.мвд.рф