В Саранске рассчитывают, что День десантника пройдет без происшествий

В полиции Саранска сообщили, что День военно-морского флота России прошел в городе без происшествий. Такую информацию правоохранители сообщили на очередном утреннем совещании в администрации Саранска.

В мэрии надеются, что аналогично поведут себя и десантники. Для них 2 августа в Пушкинском парке пройдет праздничный концерт, кроме того, будут организованы спортивные мероприятия.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков пообещал решить проблему с неприятными запахами канализации, которые периодически возникают в разных частях Саранска. Данный вопрос был поднят на встрече главы региона с трудовым коллективом предприятия ГУП РМ "Лисма".

Источник: adm-saransk.ru