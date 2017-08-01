В Мордовии водитель "Опеля" погиб, протаранив "Киа"

В Зубово-Полянском районе Мордовии утром 30 июля произошло смертельное ДТП. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, грузчик на "Опель Кадет" выехал на встречную полосу и протаранил "Киа Церато" под управлением водителя 1959 г.р.

В результате происшествия водитель "Опеля" от полученных травм скончался на месте ЧП. Приехавшим медикам лишь оставалось констатировать его смерть. Второй водитель с серьезными травмами доставлен в больницу.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, на трассе Оренбург-Самара произошло смертельное ДТП, виновником которого стал водитель из Мордовии. 49-летний водитель "Скании" не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с "Нивой", которая двигалась впереди и выполняла поворот.

Источник: gibdd.ru/r/13