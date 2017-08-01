Власти Саранска всерьез возьмутся за ларьки

Мэр Саранска Петр Тултаев пообещал ужесточить контроль за работой ларьков. Власти города пошли на такие меры из-за подозрительного киоска в Пролетарском районе.

"Время ларьков давно прошло. Мы считаем их пережитком прошлого", - отметил Петр Тултаев.

Подобные магазины, помимо неприглядного внешнего вида, реализуют непонятную алкогольную продукцию. При этом, нарушая законодательство, делают это 24 часа в сутки.

В ближайшее время в Саранске пройдет масштабная проверка данных торговых точек. Вероятно, некоторые ларьки по итогам проверки прекратят свою работу.

Как сообщалось ранее, врио главы Мордовии Владимир Волков пообещал решить проблему с неприятными запахами канализации, которые периодически возникают в разных частях Саранска. Данный вопрос был поднят на встрече главы региона с трудовым коллективом предприятия ГУП РМ "Лисма".

Источник: adm-saransk.ru