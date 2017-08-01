Полицейские утихомирили жильцов общежития на улице Веселовского в Саранске

Не так давно в скандально известном общежитии на улице Веселовского, 70 в Саранске появился пункт полиции. После этого жизнь местных жителей кардинально изменилась в лучшую сторону.

Стражи порядка смогли навести порядок в многоэтажке. Теперь хулиганы боятся нарушать спокойствие соседей, а также с уважением относятся к полицейским.

Аналогичные пункты полиции в скором времени появятся еще в нескольких домах на ул. Ленина в Саранске и в Николаевке.

Как сообщалось ранее, мэр Саранска Петр Тултаев пообещал ужесточить контроль за работой ларьков. Власти города пошли на такие меры из-за подозрительного киоска в Пролетарском районе.

"Время ларьков давно прошло. Мы считаем их пережитком прошлого", - отметил Тултаев.

Источник: izvmor.ru