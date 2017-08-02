50-летний мужчина утонул в "Саранском море"

В Мордовии произошла очередная трагедия на воде. Как сообщили в пресс-службе МЧС по РМ, 50-летний мужчина утонул в пруду на реке Пензятка, которое в народе называют "Саранское море".

По имеющимся данным, погибший купался на водоеме вместе с сыном. В какой-то момент он начал тонуть. Молодой человек помог отцу доплыть до берега, но на суше мужчине стало плохо, в результате чего он скончался.

"Со слов сына, было похоже на то, что его отцу стало плохо в воде. Поэтому существовала вероятность, что мужчина умер в результате какой-либо болезни. Однако судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть наступила в результате попадания воды внутрь организма", - сообщили в МЧС.

Это уже далеко не первая трагедия на водоемах Мордовии этим летом. Напомним, 29 июля в реке Мокша утонул подросток.

Источник: 13.mchs.gov.ru