В Саранске наградят флористов из Пролетарского района

Администрация Саранска приняла решение наградить некоторых жителей и работников домоуправлений Пролетарского района города, которые активно занимаются высадкой цветов во дворах. Отметим, что именно Пролетарский район лидирует в негласном рейтинге самых цветущих районов города.

"Имена самых талантливых и изобретательных флористов должен знать весь город. С них можно брать пример", - сказал глава Саранска Петр Тултаев.

Награждать энтузиастов будут на Днях двора, которые, по мнению Тултаева, должны проходить чаще и объединять жителей 5-10 домов.

Как сообщалось ранее, не так давно в скандально известном общежитии на улице Веселовского, 70 в Саранске появился пункт полиции. После этого жизнь местных жителей кардинально изменилась в лучшую сторону.

Источник: adm-saransk.ru