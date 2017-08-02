В Саранске "двенадцатая", уходя от столкновения, врезалась в дерево

В Саранске отечественная "двенадцатая" врезалась в дерево. Фото романтического "поцелуя" автомобиля и растения появилось в соцсети "ВКонтакте", в группе "Привет, сейчас, Саранск".

Очевидцы считают, что водитель "двенадцатой" уходил от столкновения с "семеркой". В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

О том, пострадали ли в аварии люди, не сообщается. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло ДТП по вине пьяного водителя. На дороге Атюрьево - Темников механик на вазовской "двенадцатой" не справился с управлением, опрокинулся в кювет и перевернулся.

Источник: Соцсети