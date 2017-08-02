На выходных в Мордовии не произошло ни одного пожара

За минувшие выходные в Мордовии не было зарегистрировано ни одного пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РМ.

Всего с начала года в республике произошло 390 пожаров, в которых погибли 33 человека. Сотрудники МЧС спасли и эвакуировали 405 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество пожаров уменьшилось на 5 случаев, а число погибших увеличилось на 5 человек.

Пожары по-прежнему чаще всего происходят в жилом секторе (303 случая).

Как сообщалось ранее, в селе Шишкеево Рузаевского района Мордовии произошел роковой пожар, который унес жизнь человека. В одном из частных домов данного населенного пункта загорелась кровать.

Источник: 13.mchs.gov.ru