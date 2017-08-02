В Мордовии юноша осквернил памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне

В селе Адашево Кадошкинского района задержали юношу, который разгромил памятник воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Молодой человек разбил плафоны светильников, установленных на ограждении памятника.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, 18-летний подозреваемый вскоре был задержан. Он поведал, что ночью шел в сторону дома через мемориал в нетрезвом состоянии, как вдруг без всякой на то причины повредил шесть плафонов. С места происшествия хулиган скрылся.

По факту инцидента проводится проверка.

Как сообщалось ранее, полиция Саранска задержала 39-летнего безработного мужчину, который совершил грабеж. Преступление произошло в кафе на улице Гожувской, пострадавшим оказался 29-летний мужчина.

Источник: 13.мвд.рф