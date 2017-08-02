Сотрудники администрации Рузаевки приняли участие в еженедельном субботнике

Сотрудники городской и районной администраций Рузаевки принимают активное участие в уборке города. Вместе с работниками управляющих компаний они участвуют в еженедельных субботниках, личным примером призывая граждан присоединиться к ним.
В минувшие выходные чиновники красили бордюры вдоль дорог по улицам Карла Маркса, Ухтомского, Ленина, остановочный павильон на улице Терешковой, ограждения в поселке Химмаш; убирали мусор, засохшие кусты и спиленные ветви, белили стволы деревьев.
Участники субботника выразили надежду, что чистота, наведенная ими, сохранится надолго.
Напомним, в начале июля активисты ОНФ провели уборку на территории лесного массива, расположенного в Пролетарском районе Саранска.
Источник: izvmor.ru