Для членов Всероссийского общества глухих в Саранске устроят художественный пленэр

С 4 августа в Мордовии пройдет необычный пленэр художников, участниками которого будут члены Всероссийского общества глухих. Об этом сообщила директор музея им. Эрьзи Людмила Нарбекова.

"Среди них нет профессиональных художников, но эти люди интересуются искусством. Мастер-класс организуется на удобной в бытовом отношении площадке, недалеко от Саранска, окруженной дивными природными пейзажами. А заниматься с участниками пленэра будет заслуженный художник Мордовии Хафиз Бикбаев", - рассказала Нарбекова.

Как сообщалось ранее, администрация Саранска приняла решение наградить некоторых жителей и работников домоуправлений Пролетарского района города, которые активно занимаются высадкой цветов во дворах. Отметим, что именно Пролетарский район лидирует в негласном рейтинге самых цветущих районов города.

Источник: izvmor.ru