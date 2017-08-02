Семья Павла Калашникова опровергла слухи о тренировках в стрельбе на манекенах

Стрелок из Рузаевского района Павел Калашников рассказал свою версию итого, что произошло 29 июля между ним, его супругой и компанией молодых людей, отмечавших свадьбу.

"Свою вину признаю частично. Я защищал себя и свою семью, у меня не было выбора", - сказал Калашников на суде. По словам мужчины, он целился не в людей, а в воздух, однако дробь отрикошетила от забора или дерева.

"Я сделал первый предупредительный выстрел, а они стали вести себя еще агрессивнее", – говорит обвиняемый.

Жена Калашникова, Елена, подтвердила, что действительно сделала замечание отдыхающим, но только после того, как они зашли на огороженную забором территорию. С их стороны, по словам женщины, посыпались угрозы, в том числе перерезать ей горло. После этого ей на помощь пришел муж. Семейная пара закрылась от агрессивной толпы в доме и даже пыталась вызвать полицию.

Кроме того, Калашниковы решительно опровергли информацию о том, что Павел тренировался в стрельбе на манекенах, расположенных во дворе.

"Манекены стоят на нашем участке, но только не как мишени, а в качестве пугала от ворон", - сказала Елена.

Источник: izvmor.ru