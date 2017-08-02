"Четырнадцатая" сбила школьницу на переходе в Саранске

12-летняя жительница Саранска попала под колеса автомобиля, переходя дорогу по "зебре". Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, школьница переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте 60 лет Октября, когда на нее наехала вазовская "четырнадцатая".

С травмами различной степени тяжести пострадавшая была госпитализирована. Водитель трезв.

Как сообщалось ранее, на улице Пролетарской в Саранске произошло ДТП с участием УАЗа и ВАЗа. Водитель "буханки", работающий электромонтером, при обгоне врезался в "четырнадцатую", которая совершала поворот.

Источник: gibdd.ru/r/13