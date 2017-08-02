В Саранске "девятка" врезалась в "Мерседес", пострадал 18-летний парень

На улице Пролетарской в Саранске произошло ДТП по вине пьяного водителя. Как сообщили в республиканской ГИБДД, водитель "ВАЗ-2109" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и врезался в "Мерседес-Бенц".

В результате ДТП пострадал 18-летний пассажир ВАЗа, который был госпитализирован. Как выяснилось позже, 20-летний водитель "девятки" находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, к тому же он не имел водительских прав.

Как сообщалось ранее, в Мордовии произошло еще одно ДТП по вине пьяного водителя. На дороге Атюрьево - Темников механик на вазовской "двенадцатой" не справился с управлением, опрокинулся в кювет и перевернулся.

Источник: gibdd.ru/r/13