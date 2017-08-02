Пассажирка "двенадцатой" пострадала в ДТП с "семеркой" в Саранске

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей ВАЗ. Инцидент случился на улице Н. Эркая.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, водитель "семерки" при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество и врезался в "двенадцатую", за рулем которой находился водитель 1990 г.р. В результате аварии пострадала пассажирка "двенадцатой", 52-летняя женщина. С многочисленными ушибами ее доставили в больницу.

Как сообщалось ранее, на улице Пролетарской в Саранске произошло ДТП по вине пьяного водителя. Водитель "ВАЗ-2109" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и врезался в "Мерседес-Бенц".

Источник: gibdd.ru/r/13