Мордовские легкоатлеты заняли 14-е место на чемпионате России

В подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. Команда Мордовии по итогам турнира заняла 14-е место.

Как сообщает минспорта Мордовии, наши спортсмены набрали 119 очков. В личном зачете лучшие результаты показал прыгун в высоту Иван Ухов (4-е место), метатели молота Николай Башан (5-е место) и Игорь Виниченко (8-е), а также Ирина Белова (Трифонова), занявшая 6-е место в беге на 200 м.

Как сообщалось ранее, мордовский спортсмен Евгений Строганов стал чемпионом мира по борьбе на поясах. Соревнования прошли в Астане (Казахстан), участие в них приняли более 300 спортсменов из 42 стран мира. Борец из Мордовии выступал в весовой категории до 82 кг и одержал убедительную победу.

Источник: Минспорта РМ