Житель Мордовии угнал "Ниву" у коллеги по работе и уехал на ней домой

Житель села Большой Азясь Краснослободского района был задержан по подозрению в угоне машины. Как сообщили в МВД Мордовии, 36-летний мужчина знал, что машина принадлежит коллеге по работе. В 11 часов вечера угонщик вскрыл автомобиль, оставленный владельцем на стоянке летней фермы, пробрался в салон, завел авто ключами, которые водитель необдуманно оставил в замке зажигания, и поехал домой.

Приехав в родное село, угонщик бросил "Ниву" на одной из улиц. Там его и нашли правоохранители. Сейчас автомобиль возвращен владельцу.

В отношение задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, два жителя поселка Парца Зубово-Полянского района подозреваются в угоне спецтехники.

Источник: 13.мвд.рф