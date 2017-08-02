Варвара Овчинникова из Мордовии заняла 6-е место на первенстве мира по велоспорту-BMX

Мордовская спортсменка Варвара Овчинникова заняла 6-е место на первенстве мира по велоспорту-BMX в США. Как сообщает пресс-служба Минспорта РМ, Овчинникова показала время 1.49,46. Две другие представительницы Мордовии, Светлана Адмакина и Наталья Суворова, выступили менее удачно, заняв 19-е и 20-е места соответственно.

У мужчин Евгений Комаров стал 9-м, а Евгений Клещенко финишировал на 10-й позиции.

Как сообщалось ранее, Евгений Клещенко стал победителем чемпионата России по велоспорту-ВМХ, который прошел в Омской области. В свою очередь, Варвара Овчинникова стала 5-й на чемпионате Европы во Франции.

Источник: Минспорта РМ