Безработный на "LADA XRAY" сбил 21-летнего пешехода в Саранске

Очередной житель Саранска попал под колеса автомобиля. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, на улице Коммунистическая безработный на "LADA XRAY" сбил 21-летнего молодого человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил ушибы и был доставлен в больницу. Там его осмотрели, оказали помощь и отпустили домой.

По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, 12-летняя жительница Саранска попала под колеса автомобиля, переходя дорогу по "зебре". Школьница пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на проспекте 60 лет Октября, когда на нее наехала вазовская "четырнадцатая".

Источник: gibdd.ru/r/13