Старт уборки зерновых в Мордовии отложили на 15-20 дней

В Мордовии лишь сейчас стартовала уборка зерновых. Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза РМ, неблагоприятные погодные условия внесли свои коррективы в планы аграриев. Из-за обильных дождей комбайны вышли в поля на 15-20 дней позже, чем планировалось изначально.

По данным ведомства, уборку зерновых начали сельхозпредприятия Большеберезниковского, Кочкуровского и Лямбирского районов. По состоянию на 31 июля обмолочено 59 га, намолочено 179 тонн при урожайности 30,3 ц/га.

Как сообщалось в июне, жители Мордовии собирают первый ягодный урожай холодного лета. Несмотря на аномальным заморозки, в регионе все-таки потеплело, и в садах созрела жимолость.

Ягоды жимолости можно сушить, замораживать, использовать для приготовления варенья, компотов, полезных настоек.

Источник: agro.e-mordovia.ru