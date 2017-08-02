Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием работника прокуратуры Мордовии

В Мордовии возбуждено уголовное дело по факту аварии, произошедшей вечером 21 июля на дороге Саранск – Рузаевка. Там автомобиль "Вольво – ХС60", за рулем которого находился сотрудник одной из районных прокуратур, сбил 58-летнего пешехода, шедшего в попутном направлении.

После наезда мужчина с черепно-мозговой травмой был срочно доставлен в больницу, где находится до сегодняшнего дня, сообщает пресс-служба СКР по РМ.

Как сообщалось ранее, на улице Пролетарской в Саранске произошло ДТП по вине пьяного водителя. Водитель "ВАЗ-2109" при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество и врезался в "Мерседес-Бенц".

Источник: mordovia.sledcom.ru