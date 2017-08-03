Жителя Саранска избила подруга во время пьянки

53-летний житель Саранска попал в больницу с травмой груди и переломами пяти ребер. Как сообщили в МВД Мордовии, его избила 42-летняя подруга.

Выяснилось, что знакомые выпивали в одном из дворов по улице Ботевградская. В ходе застолья они поссорились. Дама ударом кулака сбила оппонента со скамейки на землю, а затем стала избивать его ногами.

Подозреваемая задержана оперативниками по месту жительства. Гражданка призналась в содеянном.

Как сообщалось ранее, житель Саранска задержан по подозрению в убийстве своего соседа, проживающего в другом доме. 29 июля в полицию поступило сообщение от жителя города, который рассказал, что нашел тело 67-летнего отца с ножевыми ранениями.

Источник: 13.мвд.рф