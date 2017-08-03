Строители из Саранска получили долги по зарплате через прокуратуру

Сотрудники строительной фирмы из Саранска получили более 8,2 млн рублей долгов по зарплате лишь после вмешательства прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, в общей сложности предприятие задолжало 290 работникам.

Руководителю ООО было внесено представление с требованием незамедлительно погасить образовавшуюся задолженность. Кроме того, за нарушение трудового законодательства его оштрафовали на 20 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, прокуратура Мордовии помогла жителю Саранска, страдающему сахарным диабетом, получить положенные ему лекарственные препараты. Мужчине выписали рецепты по региональной льготе. Однако в аптеке, куда он обратился с рецептом, медикаментов в наличии не оказалось.

Источник: prokrm.ru