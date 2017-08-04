"Нива" протаранила фуру в Мордовии, есть пострадавший

В Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП с участием грузовика "Скания". В фуру врезалась "Нива".

Как сообщает республиканское МЧС, авария произошла в районе села Никольское. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал 1 человек. Его состояние на данный момент неизвестно.

Подробности устанавливаются.

Как сообщалось ранее, в Ичалковском районе Мордовии произошло ДТП с жертвами. Там столкнулись УАЗ, фургон "Газель" и "Ситроен". По предварительной версии, иномарка вылетела на встречную полосу и столкнулась с отечественным внедорожником, после чего в него врезалась "Газель". От удара УАЗ загорелся.

Источник: 13.mchs.gov.ru