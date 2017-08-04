Четыре мордовских легкоатлета поедут на чемпионат мира в Лондон

Четверо легкоатлетов из Мордовии примут участие в чемпионате мира, который пройдет в Лондоне. Это Александр Меньков (прыжки в длину), Сергей Литвинов (метание молота), Сергей Широбоков (спортивная ходьба 20 км), Клавдия Афанасьева (спортивная ходьба 20 км). Все они выступят под нейтральным флагом, равно, как и еще 15 представителей России.

Всего на чемпионат мира в Великобритании приедут 1080 мужчин и 954 женщины. Они будут соревноваться в 48 видах программы.

Как сообщалось ранее, в подмосковном Жуковском завершился чемпионат России по легкой атлетике. Команда Мордовии по итогам турнира заняла 14-е место.

Наши спортсмены набрали 119 очков. В личном зачете лучшие результаты показал прыгун в высоту Иван Ухов (4-е место), метатели молота Николай Башан (5-е место) и Игорь Виниченко (8-е), а также Ирина Белова (Трифонова), занявшая 6-е место в беге на 200 м.

Источник: izvmor.ru