Житель Мордовии с напарником напали на охранника базы в Подольске

Житель Мордовии задержан в Подольске по подозрению в нападении на охранника ремонтной базы "Вольница". Как сообщает "РИАМО в Подольске", нападавшие избили сторожа, приставили к горлу холодное оружие и даже слегка порезали кожу. Налетчики не только требовали отдать им все ценности и смартфоны, но и хотели узнать, где находится напарник пострадавшего.

К счастью, на место ЧП вовремя подоспели полицейские и другие охранники. Один из нападавших, 1980 года рождения, оказался уроженцем Мордовии, второй мужчина, 1976 г.р., приехал из Оренбургской области.

Как сообщалось ранее, житель села Большой Азясь Краснослободского района был задержан по подозрению в угоне машины.

Источник: РИАМО в Подольске