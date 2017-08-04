Мошенники "развели" бизнес-леди из Саранска на 72 тысячи

Жительница Саранска сообщила в полицию о том, что стала жертвой интернет-мошенников. Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, женщина лишилась 72 тысяч рублей.

Пострадавшая, которая работает руководителем проектно-строительной компании в столице РМ, увидела на одном из сайтов объявление о продаже дорожных плит. Гражданка позвонила по номеру, указанному в контактах, и заказала 20 плит. Также она выполнила условие продавца – 100% предоплаты.

В назначенный и последующие дни товар доставлен не был, продавец на звонки не отвечал. Женщина была вынуждена обратиться в полицию.

Как сообщалось ранее, жительнице Мордовии 1972 г.р. поступило смс-сообщение о блокировке банковской карты. В результате она стала жертвой мошенников.

Источник: 13.мвд.рф