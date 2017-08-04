Житель Мордовии "нарубил дров" на 91 тысячу рублей

В Ардатовском районе Мордовии задержан мужчина, которого подозревают в незаконной рубке деревьев. Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, к ним обратился представитель местного лесничества и рассказал, что неизвестный срубил 10 деревьев в 5 километрах от села Алово. Сумма ущерба составила 91 тысячу рублей.

Полицейские вскоре задержали подозреваемого. Им оказался 49-летний местный житель. Мужчина рассказал, что из украденного дерева хотел сделать новый сруб для колодца во дворе дома.

Вырубленные деревья изъяты со двора подозреваемого.

Как сообщалось ранее, в Мордовии наказали жителя села Старая Качеевка Теньгушевского района, который занимался незаконной вырубкой леса. С конца января по март этого года мужчина, работая мастером участкового лесничества, уничтожил 238 деревьев.

Источник: 13.мвд.рф