Житель Большеберезниковского района сядет на 8,5 лет за убийство родственницы

Житель Большеберезниковского района Мордовии приговорен к 8.5 годам тюрьмы за убийство родственницы. Подробности кровавого преступления, совершенного осенью 2016 года в селе Шугурово, сообщили в прокуратуре РМ.

Напомним, подсудимый ударил женщину по голове обухом топора, отчего та скончалась. Чтобы скрыть следы преступления, он положил тело женщины в корыто и оттащил его на приусадебный участок в бурьян. Там полицейские и нашли труп.

Отбывать свой срок мужчина будет в колонии строгого режима.

Ранее Торбеевский суд вынес приговор Натальи Эрзиной, которую обвиняли в убийце трех младенцев. В ходе расследования было установлено, что женщина рожала, а потом закапывала своих детей.

Источник: prokrm.ru