Швейная фабрика из Мордовии заплатит 1 млн рублей штрафа

Мордовская швейная компания ПИК заплатит 1 миллион рублей штрафа. Такое решение вынес мировой суд Зубово-Полянского района.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры республики, представитель этой фирмы заплатил бывшему начальнику ИК-13 регионального УФСИН 174,5 тысячи рублей за лоббирование интересов и реализации швейной продукции в пользу компании.

Ранее сам экс-начальник колонии осужден за коррупционное преступление.

Как сообщалось ранее, житель Большеберезниковского района Мордовии приговорен к 8.5 годам тюрьмы за убийство родственницы. Подробности кровавого преступления, совершенного осенью 2016 года в селе Шугурово, сообщили в прокуратуре.

Источник: prokrm.ru