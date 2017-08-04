В Саранске "Форд" протаранил "Шевроле", который затем въехал в столб

В районе ДСК в Саранске произошла авария с участием двух иномарок. Фотографии с места инцидента появились в соцсети "ВКонтакте".

Как сообщают очевидцы, водитель "Форда" врезался в "Шевроле", которую отбросило на световую опору. Судя по фото с места происшествия, обоим автомобилям потребуется ремонт кузова.

Информации о пострадавших нет. По данному факту ведется проверка.

Как сообщалось ранее, в Торбеевском районе Мордовии произошло ДТП с участием грузовика "Скания". В фуру врезалась "Нива".

Авария произошла в районе села Никольское. По предварительным данным, в результате ДТП пострадал 1 человек. Его состояние на данный момент неизвестно.

Источник: Соцсети