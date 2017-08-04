В Кочкуровском районе преступный дуэт украл почти полтонны лома чермета

Двое жителей Кочкуровского района, 1965 и 1970 годов рождения, были задержаны за кражу лома черного металла. В общей сложности преступники присвоили себе 447 кг металла, который хранился на агроферме в селе Мурань.

Как сообщили в республиканском МВД, водитель и сторож в рабочее время погрузили в служебную машину списанные элементы трансформаторной системы и увезли добычу. Все украденное товарищи сдали в тот же день в ближайший пункт приема металла, получив 3,5 тысячи рублей. Деньги воры поделили между собой.

Сейчас похищенное изъято и возвращено руководителю предприятия.

Как сообщалось ранее, в Дубенском районе Мордовии полиция по "горячим следам" раскрыла кражу велосипеда у местной жительницы. Двухколесный транспорт угнал 21-летний гражданин.

Источник: 13.мвд.рф