В Мордовии пьяный водитель направил свою "семерку" в дерево

На дороге Потьма-Барашево в Мордовии вазовская "семерка" влетела в дерево. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, нетрезвый гражданин без прав не смог совладать с автомобилем и вылетел в кювет. Там легковушка и "встретилась" с деревом.

Сельчанина доставили в больницу, но от госпитализации он отказался, предпочитая лечиться дома. В отношении водителя составлен административный материал, проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Саранске отечественная "двенадцатая" врезалась в дерево. Очевидцы считают, что водитель "двенадцатой" уходил от столкновения с "семеркой". В причинах аварии предстоит разобраться сотрудникам дорожной полиции.

Источник: gibdd.ru/r/13