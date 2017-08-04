Житель Саранска лишился двух мобильников и денег, просто погуляв по парку

В Мордовии задержана женщина, которую подозревают в краже. К патрулю вневедомственной охраны отдела Росгвардии подошел гражданин и рассказал, что, прогуливаясь в парке отдыха в Саранске, незнакомая гражданка утащила его барсетку, в которой лежали два сотовых телефона, 8500 рублей и паспорт на его имя.

Подходившую под описание женщину увидели недалеко от места совершения преступления, где стражи порядка ее и задержали.

Злоумышленница доставлена в отдел полиции.

Как сообщалось ранее, двое жителей Кочкуровского района, 1965 и 1970 годов рождения, были задержаны за кражу лома черного металла. В общей сложности преступники присвоили себе 447 кг металла, который хранился на агроферме в селе Мурань.

Источник: 13.мвд.рф