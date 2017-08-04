"Рено" сбил пешехода на "зебре" в Саранске

В Саранске иномарка "Рено" сбила мужчину, пересекавшего проезжую часть по переходу. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по РМ, ДТП произошло на улице Победы.

В результате аварии пешеход осмотрен на месте врачами "скорой помощи", ему рекомендовано наблюдение в поликлинике.

Все обстоятельства инцидента уточняются. По данному факту проводится проверка.

Как сообщалось ранее, очередной житель Саранска попал под колеса автомобиля. На улице Коммунистическая безработный на "LADA XRAY" сбил 21-летнего молодого человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил ушибы и был доставлен в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13