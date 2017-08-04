Пассажирка "Приоры" пострадала после ДТП с "Рено" в Мордовии

В Старошайговском районе Мордовии водитель "Рено" стал виновником аварии, когда выезжал с заправки. Как сообщает республиканская Госавтоинспекция, мужчина не предоставил преимущество в движении "Приоре", в результате чего произошло столкновение.

В аварии пострадала пассажирка "Лады", 52-летняя женщина. Ее доставили в районную больницу для оказания помощи. Водители трезвы.

По факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, очередной житель Саранска попал под колеса автомобиля. На улице Коммунистическая безработный на "LADA XRAY" сбил 21-летнего молодого человека, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил ушибы и был доставлен в больницу.

Источник: gibdd.ru/r/13