Житель Мордовии выпал с балкона третьего этажа

В Больших Березниках в результате несчастного случая с балкона третьего этажа многоквартирного дома упал мужчина. Как стало известно, 55-летний пострадавший рухнул с балкона своей квартиры по неосторожности. В какой-то момент он потерял равновесие и опрокинулся через ограждение.

Мужчина получил тупую травму живота и был доставлен в больницу. Ему оказана медицинская помощь, дальше он будет лечиться дома.

Как сообщалось ранее, на проспекте 60 лет Октября в Саранске 26 июля произошла трагедия. Из окна квартиры на третьем этаже выпала двухлетняя девочка.

Ребенок на какое-то время остался в комнате без присмотра родителей, взобрался на подоконник, оперся на москитную сетку, которая не выдержала веса девочки.

Источник: izvmor.ru