В Краснослободске по решению прокуратуры и суда снесут аварийные дома

Администрация Краснослободска будет вынуждена по решению суда снести несколько многоквартирных домов, которые признаны аварийными. Как сообщили в прокуратуре Мордовии, 5 домов уже были расселены, собственникам и нанимателям жилья были предоставлены квартиры в новостройках. Однако старые дома не сносились, и граждане, которые живут рядом, вынуждены проживать в неблагоприятных условиях.

Сложившаяся ситуация угрожала безопасности граждан. Суд в полном объеме удовлетворил требования прокуратуры.

Как сообщалось ранее, сотрудники строительной фирмы из Саранска получили более 8,2 млн рублей долгов по зарплате лишь после вмешательства прокуратуры.

Источник: prokrm.ru