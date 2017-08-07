В Мордовии ищут очевидцев ДТП, в котором пострадали дети

В ГИБДД Мордовии обратились с просьбой отозваться очевидцев аварии, в которой пострадали дети. Как сообщили в пресс-службе ведомства, ДТП произошло 3 августа в 11 вечера в Краснослободском районе. Неустановленный водитель на «десятке» врезался в движущуюся впереди «Газель». В результате травмы получили пассажиры легковушки: юноши 18 и 16 лет, а также 12-летняя и 15-летняя девочки.

Виновник с места происшествия скрылся. Теперь правоохранители пытаются его разыскать.

Как сообщалось ранее, в Старошайговском районе Мордовии водитель "Рено" стал виновником аварии, когда выезжал с заправки. Мужчина не предоставил преимущество в движении "Приоре", в результате чего произошло столкновение.

Источник: gibdd.ru/r/13