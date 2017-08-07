В Мордовии пьяный мужчина угнал автомобиль и врезался в дерево

В Зубово-Полянском районе раскрыт угон автомобиля. Преступником оказался 38-летний ранее судимый гражданин.

Как сообщает пресс-служба МВД по РМ, мужчина хотел из Яваса добраться до соседнего поселка. Для этого он завел первый попавшийся автомобиль. По пути в Барашево нетрезвый угонщик не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Разумеется, преступника поймали и возбудили на него уголовное дело.

Как сообщалось ранее, в ГИБДД Мордовии обратились с просьбой отозваться очевидцев аварии, в которой пострадали дети. ДТП произошло 3 августа в 11 вечера в Краснослободском районе.

Источник: 13.мвд.рф